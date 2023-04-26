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Ham petrol yüklü tır kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

26.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın İdil ilçesinde kamyonet ile ham petrol yüklü tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ham petrol yüklü tır kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, İdil-Midyat karayolunun 8. kilometresinde bulunan Sare köyü mevkiinde meydana geldi. İdil istikametinden Midyat istikametine gitmekte olan Rıdvan E. yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tır, Ahmet B. yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yaşanan kazada tır alevler içerisinde kalırken, kamyonet şarampole uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrolde Abdurrahman L. ve Rıdvan E.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Ahmet B., Lokman B., İnan D. ve Ramazan A. ise İdil Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri yanan tırı söndürmek için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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