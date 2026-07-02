Hamburg'dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e transfer teklifi!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolculardan Sidiki Cherif'e Avrupa'dan talip çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hamburg, sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonunu da içeren kiralama teklifini iletti.

HAMBURG DEVREDE

Alman temsilcisinin, genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da daha önce Sidiki Cherif'in transfer maliyetine dikkat çekmişti.

Deneyimli teknik adam, "Sidiki Chérif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi yüksek, geniş alanı iyi kullanan bir futbolcu. 20 küsur milyon euroya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek. Bu tür bonservisler kulüpler için zaman zaman bir tıkanıklık yaratabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin Hamburg'un teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.