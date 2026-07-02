SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Hamburg'dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e transfer teklifi!

Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hamburg, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Sidiki Cherif için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Hamburg'dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif'e transfer teklifi!
Burak Kavuncu
Sidiki Cherif

Sidiki Cherif

FRA Fransa
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken, genç futbolculardan Sidiki Cherif'e Avrupa'dan talip çıktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Hamburg, sarı-lacivertli kulübe satın alma opsiyonunu da içeren kiralama teklifini iletti.

HAMBURG DEVREDE

Hamburg dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e transfer teklifi! 1

Alman temsilcisinin, genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir projeyle Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtilirken, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Hamburg dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e transfer teklifi! 2

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da daha önce Sidiki Cherif'in transfer maliyetine dikkat çekmişti.

Deneyimli teknik adam, "Sidiki Chérif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi yüksek, geniş alanı iyi kullanan bir futbolcu. 20 küsur milyon euroya transfer edilmiş. Bana göre bu rakamlar oldukça yüksek. Bu tür bonservisler kulüpler için zaman zaman bir tıkanıklık yaratabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

KARAR BEKLENİYOR

Hamburg dan Fenerbahçeli Sidiki Cherif e transfer teklifi! 3

Fenerbahçe yönetiminin Hamburg'un teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararın kısa süre içinde verilmesi bekleniyor.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı!
CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı!CANLI | İspanya - Avusturya maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Hamburg son dakika fenerbahçe Sidiki Cherif
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Tıbbi bitki çayları için aktar ve market devri kapandı! Sadece eczanelerde satılacak

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Yeni parti iddiaları sonrası Gürsel Tekin'den dikkat çeken çıkış

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Hakan Çalhanoğlu'ndan milli takım dönüşü flaş karar!

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Usta oyuncu apar topar defnedildi! Sadece belediye işçileri vardı

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

Dün hayata geçirilmişti: Makinelerin önünde uzun kuyruklar oluştu!

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

BTK'dan IMEI kayıtlarında yeni dönem! Kritik süre uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.