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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Gavat değil...

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.07.2018 09:16 | Son Güncelleme

Selen Görgüzel’in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan “Güzel olmuş” demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere sert çıktı

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Gavat değil...

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel’in bikinili fotoğrafları gündemden düşmüyor!

Kısa bir süre sonra albüm çıkaracak olan Selen Görgüzel Alkan, söz yazarı Şehrazat’tan da bir şarkı alacağını açıklamış ve plajda verdiği bikinili pozlarla dikkat çekmişti.

Selen Görgüzel Alkan verdiği bu pozlar yüzünden ağır bir şekilde eleştirilince ve eleştiri okları eşini de hedef alınca Selen Görgüzel Alkan açtı ağzını yumdu gözünü…

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İşte o satırlar: “Karısına çoluğuna çocuğuna hatta kendi kanından olmadığı halde öz evladı gibi evladıma aslanlar gibi sahip çıkan, kadına beden değil insan olarak bakan hayat felsefesi ailesinin ve ülkesinin mutluluğu olan adam gavat değil kahramandır!

Birinin kalbini kırarsam yalan konuşur kul hakkı yer dedikodu yaparsam işte o zaman tepki verir benim kocam! Terbiyesizce hakaret etmeyi kendine hak gören bastırılmış zavallı zihniyetleri Allaha havale ediyorum!

Size namus anlayışınızla mutluluklar dilerim ama maalesef mutlu değilsiniz olamazsınız da her fırsatta kin ve öfke kusuyorsunuz! Yazık size çok yazık!”

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Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel selen görgüzel

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