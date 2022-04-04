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  4. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılacak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılacak'

04.04.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan son zamanlarda, 8 yıllık eşi Selen Görgüzel ile boşanmasıyla gündeme geliyor. Hamdi Alkan'ın Canan Hoşgör ile evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, Instagram pozlarıyla dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılacak'

Oyuncu ve içerik üreticisi Zeynep Alkan Instagram pozlarıyla gündeme geliyor. Tatil yaptığı anların fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen Alkan aynı zamanda cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Zeynep Alkan amuda kalktığı pozunu paylaştı.

ZEYNEP ALKAN AMUDA KALKTI

Zeynep Alkan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Seyahat karelerini paylaşan Alkan, aynı zamanda tarzıyla da dikkat çekiyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Amuda kalktığı pozunu Instagram hesabından paylaşan Alkan'a, 'Tersten bile kusursuz', 'Fizik süper', 'Belin kırılacak' gibi yorumlar geldi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

13 Ekim 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 23 yaşındadır.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hayat Bazen Tatlıdır, Arti, Hedefim Sensin, Kırk Yalan gibi projelerde oyunculuk yaptı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılıcak'

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Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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