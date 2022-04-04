Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan amuda kalktı! 'Belin kırılacak'

Oyuncu ve içerik üreticisi Zeynep Alkan Instagram pozlarıyla gündeme geliyor. Tatil yaptığı anların fotoğraflarını Instagram hesabına yükleyen Alkan aynı zamanda cesur pozlarıyla da dikkat çekiyor. Zeynep Alkan amuda kalktığı pozunu paylaştı.

ZEYNEP ALKAN AMUDA KALKTI

Zeynep Alkan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Seyahat karelerini paylaşan Alkan, aynı zamanda tarzıyla da dikkat çekiyor.

Amuda kalktığı pozunu Instagram hesabından paylaşan Alkan'a, 'Tersten bile kusursuz', 'Fizik süper', 'Belin kırılacak' gibi yorumlar geldi.

13 Ekim 1998 İstanbul doğumlu Zeynep Alkan 23 yaşındadır.

Hayat Bazen Tatlıdır, Arti, Hedefim Sensin, Kırk Yalan gibi projelerde oyunculuk yaptı.





