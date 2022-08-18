Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Zeynep Alkan iddialı pozlarıyla adeta sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Alkan, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Bir süredir tatil yapan Zeynep Alkan, renkli kareleriyle magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Bu defa bikini üstü ve mini şortuyla verdiği poz ile ilgi çekti.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Zeynep Alkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Babası Hamdi Alkan'ın seneler önce yönetmenliğini üstlendiği Arka Sıradakiler dizisinde de rol almıştı.





