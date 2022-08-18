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Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

18.08.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda boşanma gündemiyle magazin gündeminde adı sıklıkla geçen yönetmen Hamdi Alkan, bu defa kızı Zeynep Alkan'ın sosyal medya pozuyla adından söz ettirdi. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Zeynep Alkan iddialı pozlarıyla adeta sosyal medya fenomenlerinden biri haline geldi. Alkan, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

BİKİNİ ÜSTÜYLE POZ VERDİ

Bir süredir tatil yapan Zeynep Alkan, renkli kareleriyle magazin gündeminde sık sık yer aldı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Bu defa bikini üstü ve mini şortuyla verdiği poz ile ilgi çekti.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Oyunculuk deneyimi de bulunan Zeynep Alkan, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Babası Hamdi Alkan'ın seneler önce yönetmenliğini üstlendiği Arka Sıradakiler dizisinde de rol almıştı.

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan bikini üstüyle poz verdi!

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Hamdi Alkan Zeynep Alkan
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