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Hamdi Elcuman: Antrenmana çıkmama iddiası gerçeği yansıtmıyor

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 16.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kayserispor Kulübü Başkanı Hamdi Elcuman, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecekleri maça odaklandıklarını söyledi.

Hamdi Elcuman: Antrenmana çıkmama iddiası gerçeği yansıtmıyor

Hamdi Elcuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı mecralarda, "İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular antrenmana çıkmadı" şeklinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Takımın, bulunulan durumdan çıkış için birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayan Elcuman, "Dün antrenman öncesi bazı futbolcular, önceki yönetim tarafından verilen birtakım sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda teknik heyetle toplantı yaptı. Toplantı biraz uzun sürünce, teknik heyet de sahadaki antrenmanı iptal etti. Öncesinde salondaki çalışmaya bütün futbolcular katıldı. Her şey teknik heyetin bilgisi dahilinde." diye konuştu.

Kasımpaşa maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaklarının altını çizen Elcuman, şunları söyledi:

"Bugün antrenman öncesi teknik heyetimizle ve oyuncularımızla bir araya geldik. Bunun öncesinde oyunculara bir miktar ödeme de yapıldı. Futbolcuların herhangi bir sorunu yok. Zaten böyle bir durum ilk kez yaşanıyor. Daha sonra antrenmana çıktılar ve gayet keyifliydiler. Biz futbola odaklanmak istiyoruz. Kayserispor'u hak ettiği yerlere çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bütün mesaimizi buraya harcıyoruz. Şu an sadece Kasımpaşa maçına odaklandık."

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Anahtar Kelimeler:
İstikbal Mobilya Kayserispor Hamdi Elcuman

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