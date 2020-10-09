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Hamdi Yıldız: “Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok”

SAMSUN HABERLERİ  | 09.10.2020 15:12 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, ülke genelinde 3 milyon öğrencinin erişimsizlikten dolayı uzaktan eğitime ulaşamadığını belirterek, “Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok” dedi.Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, sınırlı da olsa yüz yüze eğitimin başlaması öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, ülke genelinde 3 milyon öğrencinin erişimsizlikten dolayı uzaktan eğitime ulaşamadığını belirterek, “Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok” dedi.
Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, sınırlı da olsa yüz yüze eğitimin başlaması öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Eğitim alanında yaşanan sıkıntılara değinen Yıldız, önemli konulara değindi. Ülke genelinde 3 milyon öğrencinin uzaktan eğitime ulaşamadığını ifade eden Hamdi Yıldız, “Milli Eğitim Bakanlığı uzun bir zamandır sadece uzaktan eğitim ile eğitim-öğretimi sürdürmeyi merkeze alan yaklaşım üzerine hareket etti. Ancak bu doğru değildi. Çünkü Samsun’umuzda bile 35 bin öğrencinin internet alt yapısı yetersizliği ve bilişim araçlarının yokluğuna bağlı olarak uzaktan eğitime erişemediği gerçeği üzerinden hareket edecek olursak yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında ülke genelinde erişimsizlikten kaynaklı 3 milyon öğrenci uzaktan öğretime hiç ulaşamıyor” diye konuştu.

“Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok”
Korona virüsü tedbirlerinin arttırılması gerektiğinin altını çizen Başkan Yıldız, “Pandemi döneminde öğrencilerimizin uzun bir ara verdiği yüz yüze eğitimin geç de olsa kademeli olarak başlatılma kararını olumlu bulmakla birlikte olağanüstü zamanda olağanüstü tedbirler alınmasını da bekliyoruz. Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi her şeyi okul idarecilerimizden bekleyen bir yaklaşım, içinde bulunduğumuz süreci içinden çıkılmaz ve yönetilemez hale getireceği de unutulmamalıdır. Okul idarecilerinin elinde sihirli değnek yok. Bu süreci sağlıklı yürütebilmeleri için imkan sağlanmalı” şeklinde konuştu.
Yüz yüze eğitimde geç kalındığını belirten Yıldız, ayrıca şunları söyledi:
“Avrupa’da tüm ülkelerde, dünyada ise 36 ülke haricinde tamamında yüz yüze eğitimin başladığı göz önünde tutulduğunda ülkemizin yüz yüze eğitime başlamasında geç bile kaldığını söyleyebiliriz. Sınıflarda mesafe, seyreltilmiş biçimde eğitim, ders saati süresinin azaltılması, devam zorunluluğu olmaması, bu durumun velilerin isteğine bırakılması, yönünde bakanlığımızın aldığı tedbirler önemli ancak bunlardan daha önemli olan, okullarımızın hijyenidir. Bunun için ivedilikle okullara hijyen bütçesi oluşturulmalı, eksik personelin tamamlanması, TYP çalışanlarının sayısının arttırılması yönünde adımlar atılmalıdır. Bu yönde ihtiyaçlar giderilmeden yaşanacak bir olumsuzluğun faturası da bakanlık tarafından okul ve kurum idarecilerine kesilmemelidir. Böyle bir sürecin yaşanmasını istemeyiz ancak yaşanırsa da yöneticilerimizin yanında olacağımızın bilinmesini isteriz.”

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Tekkekoy
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