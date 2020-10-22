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Hamidiye Köyü yolu temizlendi

BİLECİK HABERLERİ  | 22.10.2020 11:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün yayınlanan "Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi" haberi sonrası belediye hareket geçerek, Hamidiye Köyü yolu temizlendi.Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü sakinlerinin köy yolunana belediyenin döktüğü hafriyat sonrası yol nerdeyse kapanma noktasına geldi söyleyerek, belediyeye isyan etmişler.

Geçtiğimiz gün yayınlanan "Köylüler yolun genişletilmesi beklerken neredeyse kapanma noktasına geldi" haberi sonrası belediye hareket geçerek, Hamidiye Köyü yolu temizlendi.
Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Hamidiye Köyü sakinlerinin köy yolunana belediyenin döktüğü hafriyat sonrası yol nerdeyse kapanma noktasına geldi söyleyerek, belediyeye isyan etmişler. İHA’nın haberi üzerine Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Hamidiye Köyü yolu üzerinde bulunan toprak atıklar temizlenerek yol trafiğe açıldı.

"Bozüyük Çarşı Projesi’nin hafriyat toprağı ile doldurulmaya devam ediyor"
Konu hakkında belediyeden yapılan açıklamada, "Daha önce ilçemizin vahşi çöp depolama sahası olarak kullanılan Hamidiye Köyü yolu çevresi hafriyat toprağı ile doldurulurken toprak taşıyan kamyonun devrilme tehlikesi atlatması nedeni ile yola dökülen topraklar belediyemiz ekipleri tarafından temizlendi. Yıllarca ilçemizin vahşi depolama alanı olarak kullanılan Hamidiye Köyü yolu geçtiğimiz yaz çöplerin katı atık bertaraf tesisine götürülmeye başlamasıyla birlikte çöp depolama sahasının rehabilitasyonuna başlanmıştı. Eski vahşi çöp depolama sahasının rehabilitasyonu çalışmaları kapsamında da bölge; hafriyat çalışmaları tüm hızıyla devam eden Bozüyük Çarşı Projesi’nin hafriyat toprağı ile doldurulmaya devam ediyor" denildi.

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