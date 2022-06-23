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Hamile eşini öldüren sanığa uygulanan "haksız tahrik" indiriminin gerekçesi açıklandı

23.06.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile eşini öldüren sanığa uygulanan "haksız tahrik" indiriminin gerekçesi açıklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşini öldüren sanık hakkında "haksız tahrik ve iyi hal" indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin açıkladığı kararda, sanık Ali Rıza Yüzer'in aldatma iddiasının soyut ve delile dayanmadığı ancak aksi ispatlanamadığı için "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince şüpheyi sanık lehine yorumlayarak "haksız tahrik" indirimi verildiği belirtildi.

- Olay ve dava süreci

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde 16 Aralık 2020'de tartıştığı 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) pompalı tüfekle öldüren Ali Rıza Yüzer hakkında "gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza "iyi hal" indirimiyle müebbet hapse çevrilmişti.

Kararın gerekçesinde, Yüzer'in, eşinin yarasına tampon yapmasının "iyi hal" kabul edildiği belirtilmişti.

Yerel mahkeme sanığa "haksız tahrik" indirimi uygulamamıştı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cezasını fazla bularak yerel mahkemenin kararını bozmuş, sanık yerel mahkemede yeniden yargılanarak aynı gerekçelerle "müebbet hapis cezası"na çarptırılmıştı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanığa "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası vermiş, heyet, bu cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 23 yıla düşürmüştü.

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