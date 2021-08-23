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Hamile olan Bergüzar Korel aşı oldu! "Psikolojimi bitirdi"

23.08.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karnı burnunda olan Bergüzar Korel Instagram hesabından aşı olduğunu duyurdu. Ünlü oyuncu açıklamasında, "Çocuklar okullarından uzak kalmasın, lütfen aşınızı olun. Veliler ve öğretmenler, bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık" dedi.

Hamile olan Bergüzar Korel aşı oldu! "Psikolojimi bitirdi"

İki çocuk annesi Bergüzar Korel, yeniden anne olmak için gün sayıyor.

Kız bebek bekleyen ve adını Leyla koymaya hazırlanan Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile dikkati çekti.

Han ve Ali adında iki oğlu olan Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşılamaya ilgili bir öneride bulundu.

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Aşı olduğu fotoğrafı Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:

"Açık konuşacağım. Aşı olmak için doğumu bekliyordum. Riskleri konuştuğumuzda sahada çalışmadığım ve ilk günden bugüne çok izole yaşadığım için dayanacaktım.

Han'ı doğurup, eve geldikten sonra pandeminin başlaması, yalnız bir bebek büyütmek, tam rahatladık derken vakaların en yüksek olduğu zamanda sürpriz br şekilde tekrar hamile olduğumu öğrenmem ve yine büyük korkularla oldukça dikkatli bir şekilde yaşamak, hiç bitmeyen bir kaygı.

Gerçek anlamda evden hiç çıkmadan geçen bir lohusalık ve tekrar gebelik. Çok yoruldum. Yoğun bakımdaki gebeler, şu an virüsün 3 katı daha yüksek bulaşıyor olması psikolojimi bitirdi.

"EN ÖNEMLİSİ YÜZ YÜZE EĞİTİM"

Ama en en en önemlisi yüz yüze eğitim olacağını ve okulların açılacağını öğrendiğim gün karar verdim. Bu sabah aşımı oldum. 30. haftayım. Bu süreçten en çok etkilenenler, okul sürecindeki çocuklar oldu. Unutmayın, bu hastalığı çocuklar değil biz bulaştırıyoruz. Ve onlar bizim yüzümüzden 1,5 yıldır evdeler. Öğretmenler, veliler lütfen ama lütfen aşınızı olun. Bu yavruların hayatlarından yeterince çaldık. Buna hakkımız yok.

Ben en başta geleceğimiz, çocuklarımız için bu aşıyı oldum. Doktorunuzla konuşun ve birlikte karar verin. "

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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