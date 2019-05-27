Hamile olan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aşk pozu

Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise 11 haftalık hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık vermişti. Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.

Hazal Kaya, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.

