Mynet Trend

Hamile olan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aşk pozu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 27.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 11 haftalık hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.

Hamile olan Hazal Kaya ve Ali Atay'dan aşk pozu

Oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz aylarda bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Ali Atay ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ise 11 haftalık hamile olduğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Anne olmak için gün sayan Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

2476555_c6e9404eaf7a4f1da3b19fabc75eecb6

Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen Hazal Kaya, “Doğum yaklaşıyor” açıklamasına üzerine, “Onu siz uyduruyorsunuz. Kolay gelsin” şeklinde karşılık vermişti. Hazal Kaya, çıkan haberlerden sonra gerçeği açıklamıştı. Ünlü oyuncu hamile olduğunu Instagram hesabından duyurmuştu.

Hazal Kaya, "Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum ki; evet hamileyim. Bebeğimiz tam 11 haftalık oldu. İlk 2 ay bebek için hassas zamanlar olduğu için hak verirsiniz ki paylaşmak istemedik. Son kontrolümüz çok iyi geçti ve sevinçle mutluluğumuzu paylaşmak istedik" ifadelerini kullanmıştı.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Eşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyorEşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyor
Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurduGöztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazal kaya Hazal Kaya hamile

En Çok Okunan Trend Haberler

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

İnternette paylaştılar! Çok titizler ama böyle dağınık insanlarla yaşıyorlar

Sağlık Bakanlığı Küba ile yapılan işbirliğini duyurdu!

Sağlık Bakanlığı Küba ile yapılan işbirliğini duyurdu!

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

Antalya-Diyarbakır uçağını karıştıran anons! Yolcular şaşkınlıklarını gizleyemedi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Nusret'ten gökyüzünde şov yaptı! Özel uçağından paylaştı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Cem Yılmaz'dan örnek davranış! Ünlü isimler akın etti

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyor

Eşref Kolçak'a son görev! Vasiyeti yerine getiriliyor

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

İşte Meryem Uzerli'nin annesi... Doğum gününü kutladı

Cesur kıyafetleriyle gündemdeydi! Annesini paylaştı

Jennifer Lopez turne öncesi hazırlıkta! Sosyal medyaya salladı

Yine sosyal medyayı sallamayı başardı!

Buse Varol Tektaş: 4 çocuk istiyorum, ama Alişan'ı ikna edemiyorum

Samimi itiraf: 4 çocuk istiyorum ama...

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeklerinin yüzünü gösterdi

Bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.