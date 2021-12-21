Hamile olan Sinem Kobal bu sefer kızını gizlemedi! 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le gezmede

2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal 1.5 yaşındaki kızı Lalin'le birlikte Bebek'te görüntülendi.

Kızının yüzünü sosyal medyada göstermeyen oyuncu Lalin'i kucağında taşıdı. Gözlerden uzak olmaya çalışan Sinem Kobal Milliyet'ten Umut Ünver'e zamanını kızıyla geçirdiğini belirtti.

Dört aylık hamile oyuncu, aynı heyecanı tekrar yaşadığını dile getirdi.

Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını verdi. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" dedi.

