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Hamile olduğunu bile anlamamıştı! Şimdilerde onu gören tanıyamıyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Bir zamanlar 136 kilo olan 36 yaşındaki Elizabeth Hronek, hayatıyla ilgili anlattıklarıyla dünyada yankı uyandırdı. Kiloları yüzünden doktora gidene kadar hamile olduğunu bile anlayamadığını söyleyen Elizabeth, şimdilerde o günlerden oldukça uzak bir görüntüye sahip.

Elizabeth, bu denli büyük değişiminin ardında yatan nedeninse çocukları olduğunu söylüyor. 'Çocuklarımın da benim gibi okulda alay konusu olmasını istemiyorum' diyen Hronek, 68 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Kilolarından hamile olduğunu anlayamamıştı

Yaşamı ibretlik bir hikayeyle dolu olan Elizabeth Hronek, şimdiki haliyle görenleri şaşırtıyor.
iki çocuk sahibi 36 yaşındaki Hronek, hayatıyla ilgili ilginç bilgiler verdi.
Elizabeth Hronek, bir zamanlar tam 136 kiloydu.
Öyle ki hamile olduğunu bile anlayamamış.
İlk çocuğunu doğurduğunda, çocuğun geldiğini doktora gidene kadar fark edememiş.
Çocukları onun kilo vermesinde motivasyon kaynağı olmuş.
Hronek, "Çocuklarımın da okulda benim gibi alay konusu olmasını istemiyorum" dedi.
Hronek, tam yarı yarıya kilo vermeyi başardı.
Bir zamanlar 136 kilo olan Hronek, 68 kilo vererek inanılması güç bir değişime imza attı.
Genç kadın şimdi lisanslı kişisel gelişim uzamanı ve fitness antrenörü.
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