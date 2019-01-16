Hamile olduğunu bile anlamamıştı! Şimdilerde onu gören tanıyamıyor

Elizabeth, bu denli büyük değişiminin ardında yatan nedeninse çocukları olduğunu söylüyor. 'Çocuklarımın da benim gibi okulda alay konusu olmasını istemiyorum' diyen Hronek, 68 kilo vererek bambaşka biri oldu.

Kilolarından hamile olduğunu anlayamamıştı

Yaşamı ibretlik bir hikayeyle dolu olan Elizabeth Hronek, şimdiki haliyle görenleri şaşırtıyor.

iki çocuk sahibi 36 yaşındaki Hronek, hayatıyla ilgili ilginç bilgiler verdi.

Elizabeth Hronek, bir zamanlar tam 136 kiloydu.

Öyle ki hamile olduğunu bile anlayamamış.

İlk çocuğunu doğurduğunda, çocuğun geldiğini doktora gidene kadar fark edememiş.

Çocukları onun kilo vermesinde motivasyon kaynağı olmuş.

Hronek, "Çocuklarımın da okulda benim gibi alay konusu olmasını istemiyorum" dedi.

Hronek, tam yarı yarıya kilo vermeyi başardı.

Bir zamanlar 136 kilo olan Hronek, 68 kilo vererek inanılması güç bir değişime imza attı.