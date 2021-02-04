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Hamilelikte bağışıklık sistemi güçlü olmalı

04.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Hamilelikte bağışıklık sistemi güçlü olmalı

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söyledi.Hamilelik dönemi birçok açıdan dikkatli geçirilmesi gereken bir süreç olarak dikkat çekiyor.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, hamilelik döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğini söyledi.
Hamilelik dönemi birçok açıdan dikkatli geçirilmesi gereken bir süreç olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar hamilelik döneminde annelerin beslenme konusunun önemli olduğunu belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin de altını çiziyorlar. Büyük Anadolu Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, anne adayları için hamilelikte doğru beslenmede en önemli kuralın abartıya kaçmadan, gerekli olanı ölçüsünde ve zamanında yemek olduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.
Hamilelik döneminde doğru beslenmenin önemine değinen Elanur Yılmaz Akay, "Anne adaylarında fizyolojik ve hücresel değişimler bağışıklık sistemini zayıflatmakta çözüm ise C vitaminidir. C vitamini kaynaklarımız arasında en önemli meyvelerimiz arasında mandalina, kivi ve portakal gelir. Günde iki tane meyve tüketimini anne adaylarına önermekteyiz. Sebzelerden ise yapraklı sebzelerimiz marul, maydanoz, dereotu, roka, nane, ıspanak gibi yeşil ve koyu yapraklı sebzelerimizi tüketmeliyiz. D vitamini de anne adayları için büyük önem taşıyor. Somon, yumurta gibi zengin besinlerden destek alınmalı. Doktorunuzun da önerisi ile eğer D vitamini eksikliği varsa buna yönelik ilaçlarımızı kullanmamız gerekiyor. Bebeğin beyin gelişiminde ise en önemli güç Omega-3. Fındık, ceviz, badem gibi sert kabuklu yemişler omega-3 yönünden çok çok zengindir. Bunun yanında balık türleri de tüketilmeli” dedi.

“Diyetisyen desteği önemli”
Hamilelik sürecinde diyetisyen desteğinin önemine de değinen Akay, şunları söyledi:
“Anne adaylarının doğru beslenmede en önemli kuralımız abartıya kaçmadan, gerekli olan, ölçüsünde ve zamanında yemektir. Gebeyim nasıl olsa bir şey olmaz, bu seferlik yiyeyim gibi mantık yanlış yaklaşımdır. Boşa yağ ve kiloya sebebiyet verir anne ve bebeğe hiç bir faydası olmaz. Sağlıklı bir beslenme programını diyetisyen desteği ile vücudunuzdaki eksik yada fazlalıkları belirleyerek sürece devam edilmelidir. Burada bebeğin gelişimi ve büyümesini etkilemektedir.”

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