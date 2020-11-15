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Hamilton'dan zafer konuşması: "Rüyalarımın da ötesinde"

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 15.11.2020 16:02 | Son Güncelleme

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Hamilton'dan zafer konuşması: "Rüyalarımın da ötesinde"

Formula 1'de 94. yarış zaferini İstanbul Park'ta yaşayan Lewis Hamilton, 7. kez dünya şampiyonu oldu. Yarış sonrası gözyaşlarına hakim olamayan Hamilton, konuşmakta zorlandı.

"Kelimeleri bulamıyorum. Fabrikadakilere, buradakilere teşekkür ediyorum. Bu takıma katılmasaydım bunu başaramızdım. Devasa, muhteşem oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bana destekleyenlere teşekkürler. Aileme teşekkürler.

Bu bir rüyaydı. Çocukken Formula 1 seyrederdim. Rüyalarımın da ötesinde. Yapamayacağınızı söyleyen hiç kimseyi dinlemeyin. İmkansızı isteyin, pes etmeyin, kendinizden şüphe duymayın. Zor bir hafta sonu olacaktı, biliyordum. Geride olduğumuzu biliyorduk. En iyisini yaptık. Çok şey öğrendik. Hiçbir şekilde oyun oynamıyoruz, uğraşıyoruz. Gelişmeye devam ediyoruz. İleri gitmek için çalışıyoruz. Kusursuz olamazsınız."

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