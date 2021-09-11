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Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

11.09.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

38 yaşındaki eski futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumluluğuna getirildi. Bu gelişme sonrası, Hamit Altıntop'un yaşamına dair gelişmeler merak edilmeye başlandı. Türk futboluna olan katkılarıyla adından söz ettiren Hamit Altıntop'un hayatına dair detaylar haberimizde...

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi. Federasyon tarafından verilen bilgilerde, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop'un yürüteceği kesinleşti. 38 yaşındaki eski futbolcu Hamit Altıntop'un A Milli Takım sorumluluğuna getirildiği haberi, futbolseverler arasında heyecan yarattı. Bu gelişme sonrası Almanya doğumlu yıldız futbolcunun çocukluktan bugüne uzanan hayat yolculuğu merak edilmeye başlandı. Gelin, Hamit Altıntop'un kim olduğuna dair detaylara göz atalım.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Hamit Altıntop, 8 Aralık 1982 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Almanya'da, doğduğu şehrin takımı olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd'de futbol hayatı başladı. Sonrasında sırasıyla; TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında yer aldı.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

FENERBAHÇE'NİN 4.5 MİLYONLUK TEKLİFİNİ REDDETTİ

2003 yılında FC Schalke 04 takımına geçiş yapan yıldız, 2007-2008 sezonunda Bayern Munih takımına transfer oldu. Fenerbahçe'den teklif alan Altıntop, Fenerbahçe'nin sunduğu 4.5 milyon euroluk teklifini kabul etmeyerek dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Altıntop, doğup büyüdüğü Almanya'nın teklifini geri çevirerek, Türk Milli Takımı'nda yer almayı istemiştir.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

'MAÇIN ADAMI' SEÇİLDİ

EURO 2008'de, Hırvatistan maçında üçüncü penaltıyı gole çevirerek, UEFA tarafından 'Maçın Adamı' unvanına layık görülmüştür. Hamit Altıntop'un yer aldığı takımlar; Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray ve Darmstadt 98 şeklinde sıralanabilir. Hamit Altıntop Galatasaray formasını, 2012-13 / 2013-14 / 2015-16 /2015-16 sezonlarında terletmiştir.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

FUTBOL SONRASI KARİYERİ

Hamit Altıntop, 2018'de futbolu bıraktıktan sonra 2019'da Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna dahil oldu. Hamit Altıntop, İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu görevlerini başarıyla sürdürmektedir.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

HAMİT ALTINTOP KAÇ YAŞINDA VE NERELİ

Aslen Sivaslı olan 38 yaşındaki Hamit Altıntop, Almanya'da dünyaya gözlerini açtı. Başarılı futbol adamının, çift vatandaşlığı bulunuyor.

Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında ve nereli? A Milli Takımı sorumluluğuna getirildi

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