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Hamit Altıntop: Portekiz favori ama...

21.03.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı’ndan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Portekiz’de açıklamalarda bulundu. Portekiz’in favori olduğunu ancak bu durumun baskı oluşturacağını ifade eden Altıntop, amaçlarının da milli takımda devamlılık olduğunu söyledi.

Hamit Altıntop: Portekiz favori ama...

Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali’nde 24 Mart Perşembe günü deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, maçın oynanacağı Porto şehrine gelirken, A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, takımı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 10 maçın ardından grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandıklarını belirterek sözlerine başlayan Hamit Altıntop, "Güzel bir kura oldu, en zor kura diyebiliriz. Ama böyle tekli maçlarda neler olabileceğini biliyoruz. Kesinlikle Portekiz favori. Kesinlikle. Baktığınızda Avrupa Şampiyonasını kazanmış, çok değerli bireysel oyunculara sahip ama burada son olarak evlerinde oynadıkları Sırbistan maçında da eksiklerini, zaaflarını görebildik. Orada bunu değerlendirmek, fırsata çevirmek istiyoruz. Bunları yapabiliriz, ekibimize inanıyoruz. 2012’de ben daha sahada yer alırken, Pepe ve Cristiano Ronaldo da sahadaydı ve 3-1 kazanmıştık. Evet o bir dostluk maçıydı ama yine de kazanmıştık. Perşembe günü de bunu tekrar edebiliriz. İnanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FAVORİ PORTEKİZ AMA BASKI ONLARDA OLACAK"

Takımdaki futbolcularda sakatlık konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Hamit Altıntop, "Çok ciddi bir şey yok çok şükür. Gelecek günlerde idmanlarda takip edilecek oyuncularımız. Hiçbirini riske atmayız. Hepsi çok değerli ve kıymetli. Oynama şansı olursa oynayacaklar ama doktora görüştüğümüz son detaylarda çok ciddi bir şey yok" dedi. Portekiz’in favori olduğunu da söyleyen Altıntop, “Portekiz’de oynuyoruz, baskı onlarda olacak. Favoriler. Biz burada bir hava yakaladık yeni hocamız ve oyuncu grubuyla. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bunu sadece sonuç olarak değerlendirmeyeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Tabii böyle bir fırsat varken, ciddi şekilde her şeyimizi ortaya koyup biz de 29 Mart’ta final oynamak istiyoruz. Ülkemizde, Konya’da oynamak istiyoruz. İtalya ya da Kuzey Makedonya olur fark etmez. Böyle büyük bir fırsat varken her futbolcu her takım bu fırsatı değerlendirmek ister" açıklamasını yaptı.

“İNŞALLAH GÜZEL BİR SONUÇ ALACAĞIZ”

Takımın havasının iyi olduğuna dikkat çeken Hamit Altıntop, "Bugün toplandık. Ama bu hava var bizde. Biz çalışmalarımızı son maçımızdan itibaren başlattık. Kura çekiminin ardından detaylara girme fırsatımız oldu. Bu süreçte oyuncularla iletişimimizi artırdık ve ziyaretlerimize başladık. Oyun planı üzerine de konuşuldu. Rakip takım analiz edildi. Bugünden itibaren daha çok takım havasını, takım ortamını, daha çok dinlenerek geçireceğiz. Maç gününde de en iyi şekilde ve dinlenmiş şekilde inşallah güzel bir futbolla güzel bir sonuç alacağız" dedi. Takımdaki oyuncuların da formda olduğunu ifade eden Altıntop, "Çok şükür takımdaki isimler formda. En önemlisi sakatlık olmasın. Performanslarda iniş ve çıkışlar olacaktır. Yusuf Yazıcı’dan bahsedelim. İnanılmaz bir şampiyonluktan sonra farklı nedenlerden dolayı oynama fırsatı çok bulamadı. Kötü oynadı da diyemeyiz. Kendisi karar verdi ve takımı değiştirdi. Bu da cesaret gerektiren bir durumdur. Yeni takımında lider bir pozisyonda ve skora etki etmesinin ayrı bir önemi var. İyi bir futbolcu olduğunu her zaman biliyorduk. Skora katkı yapması ve özgüvenini sabit tutabilmesi bizim için önemli ve kıymetli" açıklamasında bulundu.

"DEVAMLILIK İSTİYORUZ"

Portekiz karşısında turu geçmek istediklerini vurgulayarak sözlerine devam eden Hamit Altıntop, "Amacımız belli. Biz turu geçmek istiyoruz. Bunun etrafında çok konuşmaya gerek yok. Biz turu geçmek istiyoruz ve buna inanıyoruz. En iyi şekilde tedbirimizi ve önlemlerimizi aldık. Ama bir takımı temsil eden faktörler var, samimiyet, iletişim ve istişare. Biz aynı zamanda devamlılık istiyoruz. İnişli çıkışlı futboldan uzaklaşmak istiyoruz. Bunun üzerine koyarak, kaliteyi artırarak, havuzu büyüterek bir yerlere gelmek istiyoruz. Sadece skor endeksli bir maçtır bu ama bizim analizlerimizde her zaman uzun vadeli hedeflerimiz göz önünde olacak. Bu turu geçmek istiyoruz ama uzun vadeli hedeflerimize küçük bir adım bile bizi yaklaştırırsa, bizi tatmin edecektir” diye konuştu. Altıntop son olarak “Umarım Türk halkını, değerlerini, umudunu, inşallah doldurabiliriz ve onları memnun edebiliriz. Futbol gönül işidir. Kesinlikle profesyonellik gerekiyor ama gönülle bunu yaptığınızda günün sonunda iyi sonuçlar ortaya çıkacaktır” açıklamasını yaptı ve sözlerini tamamladı.

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