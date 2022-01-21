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Hamit Altıntop, Türk futbolcuları fena bombaladı: Bunları birilerinin söylemesi lazım

21.01.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Anadolu Ajansı'na önemli açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun röntgenini çeken Altıntop, Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim ve Mesut Özil'le ilgili de değerlendirmeler yaptı. Türk futbolcularını da eleştiren Altıntop, "İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor" dedi.

Hamit Altıntop, Türk futbolcuları fena bombaladı: Bunları birilerinin söylemesi lazım

A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türk futbolcularını eleştiren Altıntop, "Yeterince çalışmıyorlar" dedi. Öte yandan Fatih Terim ve Mesut Özil'le ilgili de konuşan Hamit Altıntop, teknik direktörlüğün kaderinde ayrılıklar olduğunu belirtti.

"ARKADAN GELEN KULÜPLER YÜKSELİŞTE"

Hamit Altıntop'un açıklamaları şöyle:

Şampiyonluk yarışında çok fazla puan farkı yok. Birinci ile ikinci arasındaki puan farkı çok değil. Büyüklerin düşüşünden bahsediliyor ama arkadan gelen kulüpler de yükselişte. Eskiden yıldız oyuncuları aldığınız zaman birçok şeyi çözüyordunuz. Drogba, Sneijder geldiğinde diğer oyuncular da performansını yükseltiyordu.

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"BEN ALMANYA'YI ÖRNEK ALMIYORUM"

İlk günden bu yana söylüyorum. Yeterince çalışmıyor futbolcularımız. Bunları birilerinin söylemesi lazım. İyi antrenman yapılmıyor, bu gençlerin zamanından daha fazla çalmamalıyız. Benim Almanya altyapım var ama ben Almanya'yı örnek almıyorum. Bilimden yanayım. İyi futbolun çalışma yöntemlerini öğrenmeye çalışıyorum.

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"MESUT ÖZİL'İ ÇOK SEVİYORUM AMA BU ELEŞTİRMEYECEĞİM ANLAMINA GELMİYOR"

Göçmenleri kullanmayan ülke mi var? Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya... Biz merhametliyizdir ama Batı'da işler öyle değil. Mesut Özil'i çok seviyorum ama bu eleştirmeyeceğim anlamına gelmiyor.

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"FATİH HOCA BUNUN BİLİNCİNDE"

Fatih Hoca çok büyük şeyler başarmış biri. Şampiyonluklar, kupalar, UEFA Kupası... Türk oyuncularının dışarıya çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Ancak futbol performans oyunu, her dönem iyi performans göstermelisiniz. Teknik direktörlüğün kaderinde var ayrılıklar. Fatih Hoca da bunun bilincinde.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Mesut Özil
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