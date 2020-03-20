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Hamitler’de ulaşım etap etap yoluna giriyor

BURSA HABERLERİ  | 20.03.2020 11:01 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi Gür Cadde’de tamamlanan birinci etap yol çalışmalarının ardından, ikinci etap asfaltlama çalışmaları da hızla sürüyor.Bursa’da daha sağlıklı ve konforlu ulaşım için yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ana arterlerdeki mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi Gür Cadde’de tamamlanan birinci etap yol çalışmalarının ardından, ikinci etap asfaltlama çalışmaları da hızla sürüyor.
Bursa’da daha sağlıklı ve konforlu ulaşım için yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan ana arterlerdeki mevcut yolları da daha sağlıklı hale getiriyor. Bu kapsamda Hamitler Mahallesi’nde araç trafiğinin en yoğun olduğu Gür Caddesi’ndeki çalışmalar da etap etap sürdürüyor. Çalışmaların ilk etabında 750 metrelik yol gidiş geliş istikameti ve 500 metrelik bölünmüş yolun batı-doğu istikameti kazı dolgu imalatları ile yol sathında iyileştirmeler yapıldı. Bu etapta asfalt kaplama çalışmalarıyla birlikte yaklaşık 3,1 milyon TL harcandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Gür Cadde üzerindeki ikinci etap çalışmalarına da hız kesmeden başlandı. Gerekli kazı dolgu çalışmaları yapılırken, yol sathındaki iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. Bu etapta da yaklaşık 1 milyon liralık yatırım öngörülürken, toplamda Gür Cadde’ye yapılan yatırım 4 milyon TL’yi aşacak.
Hedef, konforlu ulaşım
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hamitler Gür Cadde üzerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi Başkanı Gazali Şen’den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, “Şu anda merkezde ulaşımla ilgili 5 ayrı noktada yoğun bir çalışma içindeyiz. Bunlardan bir tanesi de Hamitler Mahallemizdeki Gür Cadde. Hamitler son yıllarda çok hızla gelişen mahallelerimizden bir tanesi. Gür Caddesi’ndeki ilk etap çalışmalarımızı geçen yıl tamamlamıştık. Hızla devam eden ikinci etap çalışmalarını da yerinde inceledik. Çalışmanın bir miktar seyrüseferde olanlara zahmeti olacak ama bittiğinde inşallah bu bölgeye yakışır bir ortam oluşacak. Tüm cadde bağlantıları gayet uygun standartlara gelecek. Hız kesmeden ulaşım ve yolla alakalı yatırımlarımız devam ediyor. Çünkü biz Bursa’nın rahat ulaşılabilir ve gerçekten kişilerin araçla trafiğe çıktıklarında çok rahat seyrüsefer yapmalarını istiyoruz. Bunu sağlamak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar şimdiden mahallemize, bölgemize hayırlı olsun” dedi.

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