Hamsi avı, istenen boya ulaşmaması nedeniyle kısmi olarak 10 gün durduruldu

Her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığı 10 gün süreyle kısmi olarak durduruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce, sektör paydaşları, bilim insanları ve çok sayıda balıkçı ve balıkçılık örgütleri temsilcileriyle yapılan istişareler sonucunda, hamsi avcılığının kısmi olarak durdurulması kararı alındı.

Buna göre, gözlem ve denetimler ile araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Boğazı’nda ve Karadeniz'de hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış ve et verimlerinin oldukça düşük olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Özellikle bu yıl yaşanan çevresel ve iklimsel faktörlerin etkisine bağlı olarak gerçekleşen bu durum nedeniyle gerek balığın avlanabilir yasal boy uzunluğuna, gerekse de balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılığın giderek artış gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Sonuç olarak da mevcut avlanılan balıkların avlanma miktarlarında, değerlendirilmeyen ve pazara sunulmayan balık miktarlarındaki oran artışı devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.