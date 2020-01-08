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  4. Hamsili suşiye talep yağıyor! Kara lahana ve hamsi birleştir ortaya bu lezzet çıktı

Hamsili suşiye talep yağıyor! Kara lahana ve hamsi birleştir ortaya bu lezzet çıktı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği suşi, Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt’ün çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti, Uzak Doğu mutfağının simge yemeği suşiye dönüştü. Okul yönetimi şimdi hamsili suşi için patent almaya hazırlanıyor.

Hamsili suşiye talep yağıyor! Kara lahana ve hamsi birleştir ortaya bu lezzet çıktı

Rize'de Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, çiğ balık ve yosun kullanılarak yapılan Japonların ünlü yemeği suşi, Karadeniz yemek kültürünün temel lezzetlerinin başında gelen kara lahana ve hamsili olarak denendi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencisi Dilara Türüt’ün çalışması sonucu, kara lahana ve hamsi birleşti. Türüt’ün lahana yaprağına sardığı pirinç lapası ve kızarmış hamsi ile yaptığı hamsili suşi, tadanların ilgi odağı oldu.

BAMBU YARDIMIYLA SARILIYOR

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Karadeniz mutfağına kazandırılan yeni lezzet 'hamsili suşi'; haşlanmış kara lahana yaprağının içine, haşlanmış pirinç lapası, yağda kızartılmış ve kılçıkları alınmış hamsi ve tat vermesi için de avokado konularak bambu yardımıyla sarılıyor. Son şekli verilen 'hamsili suşi', dilimlenmesinin ardından ikrama hazır hale geliyor.

'RESTORANLAR TARİF İÇİN BİZE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR'

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Dünyada kabul görmüş bir yiyeceği bölge kültürüyle birleştirdiğini anlatan Dilara Türüt, "Neden 'hamsili suşi olmasın’ diyerek yola çıktım ve 'hamsili suşi'yi yaptım. Önce okulda öğretmenlerime ve arkadaşlarına ikram ettim. Tadına bakan Rizelilerden de olumlu yanıtlar aldık. Alışılmışın dışındaydı ama gerçekten büyük bir ses getirdi. Hamsili suşi tanıtımından sonra okulumuza da bana da geri dönüşler oldu. Restoranlarda mönüye eklenmek için bizden tarif isteniyor. Ama her şefin tarifi kendine, tarifimizin püf noktalarını vermiyoruz. Başka kültürlerin yemeklerini Karadeniz yemeklerine dönüştürmek için tarifler yapmaya devam edeceğim" dedi.

'HAMSİLİ SUŞİ’NİN PATENTİNİ ALACAĞIZ'

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Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muhammed Kan da patent hazırlığı içerisine olduklarını belirterek, "Öğrencimizin özel tarifi olan hamsili suşi çok beğenildi. Öğrencimizden tarifi almak için birçok restorandan arandık. Biz okulumuz olarak patent almak için başvuru yapacağız, hazırlıklarımızı yapıyoruz. 'Hamsili suşi’nin patentini Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kazandıracağız. Okulumuz öğrencileri, öğretmenlerinin denetiminde yeni ürünler ve tarifler geliştirmek için çalışmalar yapıyorlar. Yöresel yemekler üzerinde çalışıyorlar, damak tadımıza uyacak tarifleri geliştiriyorlar" diye konuştu.

'KABUL GÖRECEĞİNE İNANIYORUM'

Hamsili Suşi’yi yiyen ve çok beğenen İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Şube Müdürü Kemal Karaca ise öğrencilerin teorikte öğrendiklerini atölyelerde pratiğe dökerek kendi yeteneklerini ortaya koyduklarını belirterek "Uzak Doğu mutfağının önemli yiyeceklerinden birini Karadeniz mutfağı ile birleştiren öğrencimizi tebrik ediyoruz. Hamsili Suşi umuyoruz ki bölgede de kabul görür. Hamsili Suşi’ye belki de patent alma imkanımız olabilecek, bu tabii gurur verici bir durum" dedi.

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