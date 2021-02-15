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Hamza Hamzaoğlu: 1 puan kötü değil

15.02.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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Hamza Hamzaoğlu: 1 puan kötü değil

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçının ardından, deplasmanda alınan 1 puanın kötü olmadığını söyledi.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalyaspor gibi bir deplasmandan alınan bir puanın kötü olmadığını belirtti. Maçta pozisyon üretemediklerini dile getiren Hamzaoğlu, ”Üç puan için çalıştık ama olmadı. İlerleyen haftalarda yenilmeden kazanabildiğimiz kadar puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum 1 puan aldıkları için” dedi.

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Yeni Malatyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sana diyecek hiç bir şey bulamıyorum yazık çok yazık sün sahada ne taktik var ne oyuncu var kaleye şut çekmemişsin birde çıkıp konusuyorsun azcık gurur varsa istifa edersin vizyonsuz bir başkan var hıcanın vizyonlu olmasını beklemek yanlış bir şey
sen ikinci lig de oynamayacak topcular ile devam et umut du kubilay dı ahmet ıldızdı yazık çok yazık malatyaspor taraftarına yanlış yapıyorsun ama o büyük taraftar seni affetmez

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