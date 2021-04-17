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Hamza Hamzaoğlu 4. maçına çıktı

17.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor’un Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu takımın başında 4. maça çıktı.

Hamza Hamzaoğlu 4. maçına çıktı

Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu galibiyetle tanışamadı. Sarı kırmızılı takımın başına 32. haftada oynanan Göztepe maçı öncesi gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu galibiyet sevinci yaşayamadı.

Son 4 maçta takımın başında sahaya çıkan Hamza Hamzaoğlu 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet aldı. Kayserispor son 4 maçta Göztepe, Trabzonspor ve Konyaspor ile berabere kalırken sahasında Antalyaspor'a mağlup olmuştu. Kayserispor ligin 36. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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