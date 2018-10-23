Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalar yaptı.
İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları;
1 / 9
"Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Fenerbahçe camiasında böyle bir düşünce varsa mutlu olurum.Ama Galatasaray ile özdeşleşmiş biriyim. Normal şartlarda her takımı çalıştırmam gerek ama şartları göz önünde bulundurmalıyım."
2 / 9
"Galatasaray'da bana gönül vermiş birçok insan var. Galatasaray'dan ayrıldığımda çok üzülen insan vardı. Fenerbahçe'ye giderek onları üzmek istemem.Bana göre bir değişim yaşıyor Fenerbahçe."
3 / 9
"Bu değişimler de zor olur, sancılı olur. Biraz sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum."
4 / 9
"Sadece Cocu'ya bağlamak doğru değil. Umarım eski günlerine dönerler çünkü Fenerbahçe her zaman lazım. Çocukken herkes bir takım tutuyor. Ben de Fenerbahçe'yi tutuyordum."
5 / 9
"Bunu inkar edecek halim yok. Galatasaraylı taraftarların, bunu anlayışla karşıladığı için tebrik ediyorum."
6 / 9
"Ama sonra Galatasaray'a geldim ve orada yaşadıklarımdan sonra benim gönlümde Galatasaray yer etti."
7 / 9
"Teknik direktör olarak her takımı çalıştırabilmem lazım ancak Türkiye'de böyle değil.Fenerbahçe'yi çalıştırırsam Galatasaraylı taraftarlar üzülecek. "
8 / 9
"Onları üzmek istemem. Bir taraf, oraya gidip başarı yakalamak istiyor. Şu an için mümkün değil."
9 / 9
"İnşallah hoca değiştirmeye gerek kalmadan eski günlerine dönerler. Olmazsa da Fenerbahçe'nin içinde çok değerli hocalar da var."
Okuyucu Yorumları 0 yorum