Hamza Hamzaoğlu: F.Bahçe'de böyle bir düşünce varsa mutlu olurum

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına açıklamalar yaptı.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları;

1 / 9 "Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Fenerbahçe camiasında böyle bir düşünce varsa mutlu olurum.Ama Galatasaray ile özdeşleşmiş biriyim. Normal şartlarda her takımı çalıştırmam gerek ama şartları göz önünde bulundurmalıyım."

2 / 9 "Galatasaray'da bana gönül vermiş birçok insan var. Galatasaray'dan ayrıldığımda çok üzülen insan vardı. Fenerbahçe'ye giderek onları üzmek istemem.Bana göre bir değişim yaşıyor Fenerbahçe."

3 / 9 "Bu değişimler de zor olur, sancılı olur. Biraz sabırlı ve anlayışlı olmak gerekir diye düşünüyorum."

4 / 9 "Sadece Cocu'ya bağlamak doğru değil. Umarım eski günlerine dönerler çünkü Fenerbahçe her zaman lazım. Çocukken herkes bir takım tutuyor. Ben de Fenerbahçe'yi tutuyordum."

5 / 9 "Bunu inkar edecek halim yok. Galatasaraylı taraftarların, bunu anlayışla karşıladığı için tebrik ediyorum."

6 / 9 "Ama sonra Galatasaray'a geldim ve orada yaşadıklarımdan sonra benim gönlümde Galatasaray yer etti."

7 / 9 "Teknik direktör olarak her takımı çalıştırabilmem lazım ancak Türkiye'de böyle değil.Fenerbahçe'yi çalıştırırsam Galatasaraylı taraftarlar üzülecek. "

8 / 9 "Onları üzmek istemem. Bir taraf, oraya gidip başarı yakalamak istiyor. Şu an için mümkün değil."