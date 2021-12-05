Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe bizim rakibimiz değil!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ OYNAMADIK"

Kötü oynadıklarını söyleyen Hamza Hamzaoğlu "İyi oynamadık. İlk yarıda çok etkili olamadık. Rakip de golü buldu. Baktık ki ön tarafta çoğalamıyoruz. İkinci yarı Umar ile orada oynarsak, savunma arkasında onu topla buluştururuz dedik. Risk aldık. Bizim için 1-0 ve 2-0'ın farkı yoktu. 4-0 biraz farklı oldu. Fenerbahçe golleri bulduktan sonra dönmek bizim için imkansızdı." dedi.

"FENERBAHÇE BİZİM RAKİBİMİZ DEĞİL"

Fenerbahçe karşısındaki sonuç hakkında konuşan Hamza Hamzağlu "Çabuk kırıldık. Hamlelerle cevap veremedik. Takıma sahada destek olamadık. Çabuk dağıldık. Sonuçta Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Buradaki puan ve puanlar ekstra olacaktı. Göztepe maçı var gelecek hafta, asıl rakip o. İç sahadaki maçları kazanırsak bizim için yeterli olacaktır. Umutsuz değiliz. Kendi rakiplerimize karşı üstünlük sağlayacak gücümüz var." ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ BANA YAZILIR"

Basın toplantısında konuşan Hamza Hamzaoğlu "Bu maç birine yazılacaksa, bana yazılır. Ama Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Skor da bizi ekstradan üzdü. Sahaya çıkıyorsam ya yeneceğim, ya da yenileceğim. 1-0 ile 3-0 arasında fark yok." diye konuştu.



