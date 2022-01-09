SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Hamza Hamzaoğlu penaltı pozisyonuna isyan etti! ''Herkese çalınırsa sorun yok...''

Hamza Hamzaoğlu penaltı pozisyonuna isyan etti! ''Herkese çalınırsa sorun yok...''

09.01.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Hamzaoğlu, "Penaltıya çok itiraz ettim. Benim isyanım şu; aynı pozisyonlar başka takımlara olduğunda verilmeyip, bize verildiğinde ben bunu kabul edemiyorum. Herkese çalınırsa sorun yok. Penaltı verilebilirmiş. Bu penaltı değil diyemem" dedi.

Hamza Hamzaoğlu penaltı pozisyonuna isyan etti! ''Herkese çalınırsa sorun yok...''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonunda flaş açıklamalarda bulunan Hamzaoğlu takımı için önemli ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı pozisyonuna da açıklık getiren Hamzaoğlu çok net konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ÇIKAMADIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Hamza Hamzaoğlu "Kendi sahamızda kaybedilen 2 puan gibi düşünüyoruz ama oyuna bakınca alınan 1 puan gibi görüyorum. İlk yarıda nedense bir türlü oyunu oturtamadık, pas yapamadık. Bunda Beşiktaş'ın maç başındaki direncinin de etkisi oldu. Baskı yaptılar, oynatmadılar. Çıkamadık oradan. İlk yarıda çok kötü bir oyun vardı ortada. İkinci yarıda biraz olsun toparlandık. İstediğimiz seviyeye çıkamadık ama biraz olsun kıpırdandık. Geri düşmemize rağmen 2 sefer beraberliği yakaladık. Bir duran top daha yakalasaydık belki 1 tane daha atabilirdik. Kazanabileceğimiz ve kaybedebileceğimiz bir maçtı. Öyle bir maç oldu." dedi.

"KISMEN BAŞARILI OLDUK"

Hamza Hamzaoğlu ayrıca "Gol olunca sahadaki oyuncularımın o golün vermiş olduğu enerjiyle oynayacaklarını düşündüm. 5 dakika daha kalsınlar dedim ama dayanamadılar, çok çabuk golü yedik. Sonra 3 oyuncu değiştirdik. Biraz daha orta sahayı ele almak zorundaydık. Dabo ve Sabo'yu koyduk. Alper'le öne top taşıyabiliriz dedik. Kısmen başarılı olduk. Yine de çok iyi yapamadık. Daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

"PENALTIYA ÇOK İTİRAZ ETTİM"

Beşiktaş'ın penaltısı hakkında basın toplantısında açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu "Penaltıya çok itiraz ettim. Benim isyanım şu; aynı pozisyonlar başka takımlara olduğunda verilmeyip, bize verildiğinde ben bunu kabul edemiyorum. Herkese çalınırsa sorun yok. Penaltı verilebilirmiş. Bu penaltı değil diyemem." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Ayrılık kısa sürdü!Ayrılık kısa sürdü!
Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Türkiye'ye dönüyor

Futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Türkiye'ye dönüyor

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Dev transferde mutlu son! Edin Visca, Trabzonspor'da

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Galatasaray'a talih kuşu! Ronaldo'nun yanına gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.