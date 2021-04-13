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Hamza Hamzaoğlu: Zor günler bizi bekliyor

13.04.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde her ne kadar son maçta kaybetseler de futbolcularının ortaya koyduğu oyunun geleceğe umutla bakmalarını sağladığını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: Zor günler bizi bekliyor

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde peş peşe kısa süre içeresinde 2 önemli maça çıkacaklarını, bundan sonraki her karşılaşmanın tüm takımlar için çok önemli hale geldiğini belirtti.

Hem kafa hem de fiziksel olarak toparlanmaları adına oyuncularına Antalyaspor maçı sonrası bir buçuk gün izin verdiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Zor günler bizi bekliyor. Herkese ihtiyacımız olacak. Tüm oyuncuların çok sağlıklı ve diri olması gerekiyor. Maçtan sonra olduğu gibi bugün de oyuncularımı bir kez daha mücadeleleri için tebrik ettim. Bazen her şeyi ortaya koyarsınız kazanamazsınız." dedi.

Takımına güvendiğini ve önümüzdeki maçtan itibaren ihtiyaçları olan puanları alacaklarına inandıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Antalyaspor maçı bizim için böyle bir maçtı. Duran toptan golü yedik, bu da rakibin işine geldi doğrusu. O maçta son paslar ve vuruşlarda istediğimizi yapamadık. Takımımız iyi yolda. Oynadığımız son 3 maçta iyi takımlara karşı ortaya koyduğumuz mücadele, istek, arzu geleceğe ümitle bakmamız için yeterli diye düşünüyorum. Futbolcularımla da konuştum, bununla yetinmeyeceğiz daha iyisini yapmaya çalışacağız. İhtiyacımız olan puanları önümüzdeki haftalarda alacağımızı düşünüyoruz. Son maçın son anına kadar da bu inancımızı koruyup, yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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