Hançerli, Engelli Yaşam Merkezi’ni yerinde inceledi

Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, yapımı devam eden Engelli Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Avcılar’da yaşayan engelli vatandaşlar ve ailelerinin donanımlarını arttıracak, keyifli zaman geçirmelerini sağlayacak Avcılar Belediyesi Engelli Yaşam Merkezi hızla yükseliyor. Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde yer alan merkezin, engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye her türlü sosyal ihtiyaçları için hizmet vermesi planlanıyor.

Dün, inşaatı devam eden merkezi incelemeye giden Başkan Hançerli “Engelli Yaşam Merkezi”n de incelemelerde bulunarak, “Engelli yurttaşlarımız için engelsiz yaşam evleri kuracağız. İçerisinde uzmanların görev alacağı bu merkezlerde engelli kardeşlerimiz sosyalleşirken, aileleri gönül rahatlığıyla işlerini görebilecek. Avcılarımızda yapımına devam ettiğimiz projelerimizi yakın zamanda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Avcılar’ın engellilerin haklarının gözetildiği, toplumsal hayata aktif biçimde katılacağı örnek bir ilçe olacağının altını çizen Hançerli, “Engellilerin her alanda sorun yaşadığını ve eşit fırsatlara sahip olamadığını yakından bilen biriyim. Belediye başkanlığı görevini yürüttüğüm Avcılar’ı tüm ön yargılardan uzak, her vatandaşın eşit şartlarda keyifle yaşadığı bir kente dönüştürmek için tüm gücümle çalışıyorum” dedi.