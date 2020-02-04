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Handanovic Milano derbisine çatlak parmakla çıkacak

İTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 16:44 | Son Güncelleme

Inter kaptanı kaleci Samir Handanovic'in çatlak parmağına rağmen Milan derbisine yetişebileceği kaydedildi.

Handanovic Milano derbisine çatlak parmakla çıkacak

9 Şubat Pazar günü oynanacak Inter - Milan derbisinde mavi siyahlı takımın tecrübeli kalecisi Samir Handanovic'in oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Geçtiğimiz hafta parmağında çatlak olduğu belirtilen ve 3-4 hafta oynayamayacağı açıklanan Handanovic'in Inter kulüp doktorları tarafından derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Sağ el serçe parmağındaki çatlak nedeniyle geçtiğimiz hafta oynayamayan 35 yaşındaki kalecinin özel bir eldiven ile hafta boyunca idman yapacağı ve Pazar gününe kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.

Inter'in kaptanı olan Handanovic, 2012 yılından bu yana Inter'in kalesini koruyor ve bu haftaya kadar toplamda 323 kez takımının kalesini korumuş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
inter handanoviç milan derbi çatlak parmak

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