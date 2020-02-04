Handanovic Milano derbisine çatlak parmakla çıkacak

9 Şubat Pazar günü oynanacak Inter - Milan derbisinde mavi siyahlı takımın tecrübeli kalecisi Samir Handanovic'in oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Geçtiğimiz hafta parmağında çatlak olduğu belirtilen ve 3-4 hafta oynayamayacağı açıklanan Handanovic'in Inter kulüp doktorları tarafından derbiye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtiliyor.
Sağ el serçe parmağındaki çatlak nedeniyle geçtiğimiz hafta oynayamayan 35 yaşındaki kalecinin özel bir eldiven ile hafta boyunca idman yapacağı ve Pazar gününe kadar hazır hale gelebileceği belirtiliyor.
Inter'in kaptanı olan Handanovic, 2012 yılından bu yana Inter'in kalesini koruyor ve bu haftaya kadar toplamda 323 kez takımının kalesini korumuş durumda.
Ronaldo ve Messi'ye fark attı
Ligden çekilmişlerdi! Başkan ağladı
Feyyaz Uçar'dan sürpriz imza
Uğurcan haftanın 11'ine aday
''Felipe Melo anneme küfür etti''
''İşler kötü gitti, parmaklar bana döndü''
Trabzonspor suç duyurusunda bulunacak
Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ın mabedinde
Maldini'lerin 3. jenerasyonu sahada
Mustafa Cengiz'den gündeme dair açıklamalar
Kaan Ayhan haftanın en iyi 11'inde
Burak Yılmaz en golcü dönemine yakın
Milan'a bir puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi
Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...
'Fenerbahçe şampiyon olacak'
Okuyucu Yorumları 0 yorum