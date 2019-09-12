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Hande Ataizi aşkını ilan etti! Kendisinden tam 21 yaş küçük!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2019 05:55 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl ABD'li gazeteci eşi Benjamin Harvey'den "Aramızda kültür farkı var" diyerek boşanan Hande Ataizi, yeni bir aşka yelken açtı.

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Kendisinden tam 21 yaş küçük!

46 yaşındaki oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile ilk kez Nişantaşı'nın arka sokaklarında objektiflere yansımıştı.

Boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Ataizi, yeni sevgilisi ile görüntülenince büyük şaşkınlık yaşamıştı.

Kameraları fark edince aralarına mesafe koyarak yürüyen ikiliden Ataizi, soruları yanıtsız bırakmıştı.

Üç aydır birlikteliğini gizli tutan Hande Ataizi'nin, genç sevgilisinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı öğrenildi.

AŞKINI İLAN ETTİ

Hande Ataizi kendisinden 21 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

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hande ataizi Benjamin Harvey Dinç Aydoğdu

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