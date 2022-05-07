Hande Ataizi: Benjamin çok iyi bir baba

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen Ataizi, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"HER ŞEYE SAHİP OLAMAYACAĞINI BİLMELİ"

Oğlu Leon’un okula gidip geldiğini, derslerinin iyi olduğunu ve piyano eğitimi aldığını belirten Hande Ataizi, "Leon büyüdüğünde ne olmak istiyor?" sorusunu cevapladı.



Ataizi, "Pilot olmak ve tren sürmek istiyormuş. İstediği mesleği yapabilir. Ben onu gereksiz harcama yapmama konusunda da disiplinli büyütüyorum. Her şeye sahip olamayacağını bilmeli. Açıklamasını da yaparak her dediğini yapmıyorum." dedi.

"MESLEĞİMDE AZ YA DA ÇOK PARA KAZANMAK FARK ETMİYOR"

Hande Ataizi, ayrıca, "Ben de gereksiz harcama yapmam. Evime yürüyerek giderim. Dışarı çıktığımda kolay kolay araç kullanmam, metroya binerim. Yani ne mantıklıysa onu yaparım. Ben mesleğimi çok seviyorum, az ya da çok para kazanayım fark etmiyor. Çok para kazanmak bu mesleği icra etmemde bir sebep değil. Önceliğim işimi düzgün yapmak sonra para..." ifadelerini kullandı.



"BENJAMIN ÇOK İYİ BİR BABA"

"Eski eşiniz Benjamin Harvey ile görüşüyor musunuz?" sorusunu da cevaplayan ünlü oyuncu, "Tabii ki görüşüyorum. Benjamin çok çok iyi bir baba. Leon'la da istediği zaman görüşüyor ve birlikte vakit geçiriyorlar. Hatta okullar kapandıktan sonra yurt dışına gidecekler. Baba-oğul ilişkileri çok iyi." şeklinde konuştu.



