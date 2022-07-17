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Hande Doğandemir bikinili pozuyla büyüledi! "Bu nasıl bir fizik"

17.07.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılların oyuncusu Hande Doğandemir son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde dekolteli pozlarıyla binlerce beğeni alan Hande Doğandemir bu defa bikinili paylaşım yaptı.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla büyüledi! "Bu nasıl bir fizik"

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir seneler içerisinde birçok başarılı projede yer aldı. Oyunculuğuyla ekranların tanınan ve aranan simalarından biri olan Hande Doğandemir, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in Instagram'da yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Sevilen oyuncu, ayna karşısında verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Doğandemir o poz ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Takipçileri, "Bu nasıl bir fizik", "Çok güzelsin" gibi yorum yaptı.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

36 yaşındaki Doğandemir eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünde aldı.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Böyle Bitmesin, Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırmızı Oda, Annemizi Saklarken gibi projelerde yer aldı.

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

İşte Hande Doğandemir'in sosyal medya pozları...

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

Hande Doğandemir bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
bikini Hande Doğandemir
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