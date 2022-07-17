Hande Doğandemir bikinili pozuyla büyüledi! "Bu nasıl bir fizik"

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir seneler içerisinde birçok başarılı projede yer aldı. Oyunculuğuyla ekranların tanınan ve aranan simalarından biri olan Hande Doğandemir, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkıyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in Instagram'da yüz binlerce takipçisi bulunuyor.

Sevilen oyuncu, ayna karşısında verdiği bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Doğandemir o poz ile beğeni yağmuruna tutuldu.

Takipçileri, "Bu nasıl bir fizik", "Çok güzelsin" gibi yorum yaptı.

36 yaşındaki Doğandemir eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümünde aldı.

Böyle Bitmesin, Güneşi Beklerken, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırmızı Oda, Annemizi Saklarken gibi projelerde yer aldı.

İşte Hande Doğandemir'in sosyal medya pozları...





