MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Doğandemir: Cardi B. bana kafayı taktı! Linç kampanyası başlattı

Hande Doğandemir: Cardi B. bana kafayı taktı! Linç kampanyası başlattı

31.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak başrollerini Kutsi (Dündar) ile paylaştığı Annemizi Saklarken'de Handan karakterini canlandıran Hande Doğandemir, şimdiye kadar yer aldığı projeler hakkında konuştu. 36 yaşındaki oyuncu Muhteşem Yüzyıl Kösem'de canlandırdığı karakter nedeniyle, rapçi Cardi B.'nin kendisine kafayı taktığını söyledi.

Hande Doğandemir: Cardi B. bana kafayı taktı! Linç kampanyası başlattı

Annemizi Saklarken'in Handan'ı Hande Doğandemir; Şanışer lakabıyla tanınan rapçi Sarp Palaur ile Dayı Şov'a konuk oldu ve kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu. "Cardi B. bana kafayı taktı" diyen Doğandemir, dünyaca ünlü yıldızın kendisini Twitter'da nasıl sıkıştırdığını anlattı.

3330170_256842fa7bb1dbb4970cc7289ffa501d_640x640

"LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTI"

36 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını "Cardi B, Muhteşem Yüzyıl Kösem hastası çıktı. Ben orada 'Kösem'i ortadan kaldıran 'Turhan Sultan'ı oynadım. Twitter'da küfür kıyamet, linç kampanyası başlattı bana. Ben de, 'Hayırdır Cardi'ciğim, ne oluyor ya?' dedim" sözleriyle anlattı.

avalon-0533341737

"O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!"

Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, "Nuh Tepesi' kendimi sanata ve bağımsız filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para verdiğim bir şeyler yaptım" ifadelerini kullandı.

dayi-sov-hangi-kanalda-hande-dogandemir-ve-cardi-b-dayi-sov-a-katildi-9726

"BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?"

Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York'a gittikleri zamanı, "Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta New York'ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir insan hayatında başka ne ister?" sözleriyle anlattı.
1643525859_Gain_Day___S__ov__29A0239

Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını, ve Daha İyi Bir Yarın isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi13 kilo verdi! Transparan pantolon giydi
Protestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldüProtestolar büyüyor! Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü
Korkutan anlar! Hastaneye kaldırıldıKorkutan anlar! Hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
Cardi b Hande Doğandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

Survivor'ı bırakıyor! "Zorla tutmuyoruz" diyerek resti çekti

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

21.00'i işaret eden Kılıçdaroğlu'ndan yeni video

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

3'lü ilişki cinayetle bitti! Cinsel organını kesip öldürdü

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Kuvvetli kar ve sağanak! Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

Sahneye çıkan çocuk Kılıçdaroğlu için "hain" dedi, olay oldu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Küslüğü unutup eve gitti! "Ayaklarına sarıldı..."

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Eşinin sürüklendiği anları izleyip...

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

Karda bornozunun önünü açtı! Olay oldu

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

''Bu bir itiraftır'' deyip anlattı! Kelimeler boğazına düğümlendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.