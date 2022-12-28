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Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'

28.12.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayat Bugün dizisinin final yapması üzerine dinlenmeye çekilen güzel oyuncu Hande Doğandemir, dekolteli ayna pozuyla beğeni topladı. Hande Doğandemir'in iddialı tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'

Sadece Arkadaşız dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanan ancak şimdilik kısa bir mola veren Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğandemir bu defa asansör pozuyla ilgi odağı oldu.

Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! İddialı stili dikkat çekti

Güzel oyuncu paylaşımına ''Hayatı sorguladığım saatler süren asansörüm, hazır mıyız yeni yıla?'' notunu düştü.

Lisans eğitimini sosyoloji üzerine yapan ancak setlerde çalıştığı süreçte bir anda şöhret kapısını aralayan Hande Doğandemir, Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'

Sunuculuk deneyimi de bulunan oyuncu, geçmişte TRT ekranlarında kamera karşısına geçmişti.

Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'

Sadece Arkadaşız dizisinde Dilay karakterine hayat veren Hande Doğandemir, iddialı projeye konuk oyuncu olarak katıldı.

Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'


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