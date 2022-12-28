Hande Doğandemir'den dekolteli asansör pozu! 'Hazır mıyız yeni yıla?'

Sadece Arkadaşız dizisiyle ekrana geri dönmeye hazırlanan ancak şimdilik kısa bir mola veren Hande Doğandemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Doğandemir bu defa asansör pozuyla ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu paylaşımına ''Hayatı sorguladığım saatler süren asansörüm, hazır mıyız yeni yıla?'' notunu düştü.

Lisans eğitimini sosyoloji üzerine yapan ancak setlerde çalıştığı süreçte bir anda şöhret kapısını aralayan Hande Doğandemir, Güneşi Beklerken dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Sunuculuk deneyimi de bulunan oyuncu, geçmişte TRT ekranlarında kamera karşısına geçmişti.

Sadece Arkadaşız dizisinde Dilay karakterine hayat veren Hande Doğandemir, iddialı projeye konuk oyuncu olarak katıldı.



