Hande Doğandemir maviler içinde paylaştı! Gören bir daha baktı

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, son olarak Annemizi Saklarken dizisinde Kutsi ile birlikte kamera karşısına geçmişti. Oyunculuğuyla dikkat çeken Doğandemir, şimdi ise bir dergi çekiminde verdiği pozla gündeme geldi.

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen oyuncu, derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli mavi kıyafetiyle verdiği iddialı pozu Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.



Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni aldı. Bir koltukta sere serpe uzanarak poz veren Doğandemir'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

Doğandemir için "Çok güzelsin", "Bu kadının her ali başka güzel" yorumlarında bulundu.



