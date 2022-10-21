Hande Doğandemir mini elbisesiyle sere serpe yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncuHande Doğandemir, bir dergi çekiminde tercih ettiği mini elbisesiyle beğeni topladı. Kamera arkası görüntülerini paylaşan Doğandemir, iddialı kıyafetiyle sere serpe yere uzandı.
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