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  4. Hande Doğandemir mini elbisesiyle sere serpe yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

Hande Doğandemir mini elbisesiyle sere serpe yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

21.10.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca rol kabiliyetiyle değil, güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir dergi çekiminde tercih ettiği mini elbisesiyle beğeni topladı. Kamera arkası görüntülerini paylaşan Doğandemir, iddialı kıyafetiyle sere serpe yere uzandı.

Hande Doğandemir mini elbisesiyle sere serpe yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Hande Doğandemir, Instagram hesabından paylaştığı mini elbiseli pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Hande Doğandemir süper minisiyle yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

Çekim arasında yere sere serpe uzandığı görülen Doğandemir, o anları takipçileriyle paylaştı.

Hande Doğandemir süper minisiyle yere uzandı! O anları takipçileriyle paylaştı

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