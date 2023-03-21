Hande Erçel kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç gibi isimlerle birlikte olan Hande Erçel yeni aşka yelken açtı. Çapkınlığıyla tanınan Hakan Sabancı ile yeni aşka yelken açan Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Son olarak sevgilisiyle Paris'te aşk tatili yapan Hande Erçel'in keyfi yerinde. Zayıflığıyla dikkat çeken oyuncu sosyal medyadan yeni pozunu paylaştı.

Beyaz atlet ve kısa taytıyla ayna karşısına geçen Hande Erçel ev haliyle dikkat çekti.

Zayıflığı gözlerden kaçmayan oyuncuya "Tamam en Kendall sensin", "Aşırı zayıfsın gerek yok" yorumları geldi.



