Hande Sarıoğlu dükünü arıyor! Gala gecesi için cesur tercih

Sosyal medyada yayınladığı mezdeke performansı sebebiyle kovulan Hande Sarıoğlu paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Televizyon kariyeri sonlandıktan sonra YouTube'da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu bir gala gecesinde sunuculuk yaptı. Hande Sarıoğlu gece için siyah derin göğüs dekoltesi olan bir elbise tercih etti.

Netflix'in çok izlenen ve erotik sahneleriyle de öne çıkan dizisi Bridgerton'a gönderme yapan sunucu paylaşımında "Dükümü bulmaya gidiyorum" yazdı.

Hande Sarıoğlu'na takipçiler ise "Ben dükün olabilirim" yorumlarında bulundu.

BRIDGERTON'IN KONUSU NEDİR?

1813 yılında geçen hikâyede, her soylu aile kız çocuklarının iyi bir evlilik yapmasını istemektedir. Kızların doğru bir evlilik ile statülerinin güçlenmesini sağlayacaktır. Evlilik çağına gelmiş olan kızları olan Bridgertonlar ve Featherington ailesi de bu takdim gecesine hazırlanmaktadır. Featherington ailesinin üç kızı da takdim edilecek iken Bridgerton ailesinden yalnızca Daphne, sosyeteye takdim edilir. Daphne, kendi özgürlüğünü kazanması, varlığını tamamlayabilmesi için en doğru evliliği yapmasının gerektiğinin bilincindedir. Tüm bunların bilincinde gerçekten aşık olacağı bir adam ile evlenmek istemektedir.

Mükemmel görünen ailesi ve güzelliği ile Daphne, her kızın isteğine sahip gibi durmaktadır. Bu özellikleriyle de pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başaracaktır. Özellikle Kraliçe Charlotte’un dikkatini çekmesi onu sosyete takdim zamanının en popüler kızı yapacaktır. Ancak tüm bunların yanında hayatın ona getireceklerinden habersizdir.

DEKOLTE YORUMU KONUŞULMUŞTU

Hande Sarıoğlu geçtiğimiz günlerde kendisine "Göğüslerini sergiliyorsun" diyenlere verdiği cevapla çok konuşulmuştu.

Sarıoğlu açıklamasında "Meme dediğiniz şey; siz doğduğunuzda ananızın sizi beslediği şey aynı zamanda. Ben bu memelerin parasını verdim aldım. İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım" demişti.



