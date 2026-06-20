Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Dizisi erken final yapan ünlü isim ise soluğu tatilde aldı.

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile kaçan Melis Sezen deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Yanına aldığı Paulo Coelho'nun 'Casus' adlı romanıyla şezlonguna uzanan Sezen, kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı.

Deniz kıyısındaki çakıl taşlarının üzerine kurulu şezlongunda kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, tatil kareleriyle dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, daha sonra serin sulara girerek verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayımladı. Melis Sezen, paylaşımlarına ise "Deniz meleği" notunu düştü.