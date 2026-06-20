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Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Son olarak Delikanlı dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Melis Sezen şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Sezonun yorgunluğunu atmak için dinlenme moduna çeken Sezen, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Öznur Yaslı İkier

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 1

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Dizisi erken final yapan ünlü isim ise soluğu tatilde aldı.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 2

Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile kaçan Melis Sezen deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 3

Yanına aldığı Paulo Coelho'nun 'Casus' adlı romanıyla şezlonguna uzanan Sezen, kitap okuyarak keyifli anlar yaşadı.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 4

Deniz kıyısındaki çakıl taşlarının üzerine kurulu şezlongunda kitap okuduğu anları takipçileriyle paylaşan oyuncu, tatil kareleriyle dikkat çekti.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 5

Ünlü oyuncu, daha sonra serin sulara girerek verdiği pozları da sosyal medya hesabından yayımladı. Melis Sezen, paylaşımlarına ise "Deniz meleği" notunu düştü.

Melis Sezen tatile çıktı! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi 6

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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