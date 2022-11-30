Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Cesur stili ve açıklamalarıyla gündemi meşgul eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu; Nicki Minaj ve Maluma'nın seslendirdiği Tukoh Tata şarkısıyla dans ettiği anları paylaştı.

Sarıoğlu'nun cesur videosu çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, ''Ne bitmez enerjin var'', ''Dünyaya Ertan Süzgün olarak gelmek isterdim'' ve ''Yapıyorsun bu sporu Hande'' gibi yorumlarda bulundu.

Daha önce Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle kanaldan ayrılmıştı.

Kariyerini YouTube'da sürdüren ünlü spiker, Ertan Süzgün ile kamera karşısına geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde Harley Quinn kostümü giyen Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun'' demişti.



