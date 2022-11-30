MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

30.11.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oley TV YouTube kanalında program sunan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, FIFA resmi taraftar şarkısı Tukoh Tata eşliğinde kalça dansı yaptı. Sarıoğlu ses getiren paylaşımına ''Ben şovumu yaptım'' notunu düştü.

Cesur stili ve açıklamalarıyla gündemi meşgul eden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu; Nicki Minaj ve Maluma'nın seslendirdiği Tukoh Tata şarkısıyla dans ettiği anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Sarıoğlu'nun cesur videosu çok sayıda kişi tarafından izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, ''Ne bitmez enerjin var'', ''Dünyaya Ertan Süzgün olarak gelmek isterdim'' ve ''Yapıyorsun bu sporu Hande'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısı eşliğinde kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Daha önce Habertürk ekranlarında spor spikerliği yapan Hande Sarıoğlu, Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle kanaldan ayrılmıştı.

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Kariyerini YouTube'da sürdüren ünlü spiker, Ertan Süzgün ile kamera karşısına geçiyor.

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'

Geçtiğimiz günlerde Harley Quinn kostümü giyen Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e ''Beni çıldırtıyorsun'' demişti.

Hande Sarıoğlu FIFA şarkısıyla kalça dansı yaptı! 'Ben şovumu yaptım'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar önceki halini paylaştı! Gören tanımadıYıllar önceki halini paylaştı! Gören tanımadı
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldıHanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Görenler şaştı kaldı
Oğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dediOğlu da oyuncu çıktı! Görenler 'yok artık' dedi
Anahtar Kelimeler:
FIFA Hande Sarıoğlu stil

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

18 yaşındaki Elif Irmak'ın katili psikopat koca sabıkalı çıktı!

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Dünya Kupası'nda dalga konusu oldu! Enner Valencia'ya eleştiri yağıyor...

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yer: Adana! Tarlasında bulundu, hayatı değişti: Yıllar önce söylediğimde herkes 'deli' diyordu

Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...'

Yılbaşında o ödemeler de artacak! 'Çift asgari ücret gelebilir...'

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

Ronaldo, dünya futbol tarihine geçiyor!

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

Berbere gitti, hayatı kurtuldu! Kafasında fark etti, ilk başta ben zannetti ama...

İlginizi Çekebilir

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.