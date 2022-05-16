Hande Sarıoğlu kaçık çorabıyla çekim yaptı! 'Adriana Lima'dan ne eksiğim var'

Spor spikerliği yaptığı kanaldan sosyal medya hesabında oryantal yaptığı için atılan Hande Sarıoğlu Youtube'da spor programı yapıyor. Yaptığı yayınlardaki hareketlerle ve açıklamalarla olay olan güzel spiker külotlu çoraplarına ilgi olunca çekiliş yapmış ve bazı takipçilerine çoraplarını hediye etmişti.

Hande Sarıoğlu fileli çoraplı yayını ilgi görünce ve konuşulunca yeni yayına puantiyeli çoraplarla çıktı. Hande Sarıoğlu kaçan çorabının yedeği olmayınca yayına öyle devam etti.

Bir maçta kaçık çorabıyla görüntülenen Adriana Lima'yı hatırlatan Sarıoğlu "Adriana Lima'dan ne eksiğim var, fazlam var" dedi.



