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  4. Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

16.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki işine son verilen ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medyayı epey aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. YouTube'da sunduğu bahis programına asker kıyafetiyle katılan Sarıoğlu, ''Komutanım ol Hande!'' yorumunu yanıtsız bırakmadı.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Cesur paylaşımlarıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'teki kariyeri sonlandıktan sonra dijitale yöneldi. YouTube'da bahis programı sunan Sarıoğlu, her hafta maç tahminlerinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde asker kıyafetiyle yayın yapan Sarıoğlu, ''Komutanım ol Hande'' yorumuna ''5 öğün dayak'' yanıtını verdi. Sarıoğlu'nun yorumuna gelen ''Döv beni artık'', ''Beni de döv Hande'' yanıtları dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Hande Sarıoğlu, 2017 yılında Tivibu'da çalışmaya başladı.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

2019 yılında Habertürk'e geçen Sarıoğlu, burada spor spikerliği yaptı.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle televizyon kariyeri biten ünlü sunucu, şimdilerde YouTube'da sevenleriyle buluşuyor.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

İddialı pozlarıyla da adından söz ettiren Sarıoğlu'nun, Instagram'da 400 bin takipçisi bulunuyor.

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!


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Habertürk
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