Hande Sarıoğlu ''Komutanım ol Hande'' yorumuna verdiği yanıtla olay oldu!

Cesur paylaşımlarıyla magazin basınının ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk'teki kariyeri sonlandıktan sonra dijitale yöneldi. YouTube'da bahis programı sunan Sarıoğlu, her hafta maç tahminlerinde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde asker kıyafetiyle yayın yapan Sarıoğlu, ''Komutanım ol Hande'' yorumuna ''5 öğün dayak'' yanıtını verdi. Sarıoğlu'nun yorumuna gelen ''Döv beni artık'', ''Beni de döv Hande'' yanıtları dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu, 2017 yılında Tivibu'da çalışmaya başladı.

2019 yılında Habertürk'e geçen Sarıoğlu, burada spor spikerliği yaptı.

Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle televizyon kariyeri biten ünlü sunucu, şimdilerde YouTube'da sevenleriyle buluşuyor.

İddialı pozlarıyla da adından söz ettiren Sarıoğlu'nun, Instagram'da 400 bin takipçisi bulunuyor.



