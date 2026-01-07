Kadir İnanır'ın son hali 'maşallah' dedirtti! Canan Kaftancıoğlu paylaştı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, yaşadığı ciddi sağlık sorunlarının ardından son haliyle gündemde. Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu, 2024 yılında taburcu edilmişti. Tedavi süreci devam eden İnanır’dan aylar sonra sevindiren bir fotoğraf geldi.

Kadir İnanır’ın yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci sürüyordu. Bu zorlu süreçte usta sanatçıyı dostları ve sevenleri yalnız bırakmıyor.

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, Kadir İnanır’ı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Ziyaret sonrası usta oyuncuyla ayakta çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Kaftancıoğlu, paylaşımına dikkat çeken bir not düştü:

"KADİR İNANIR İNADI"

“Kadir İnanır’la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır.”

Uzun süredir tedavisi devam eden 76 yaşındaki Kadir İnanır’ın, yaşadığı rahatsızlıkların ardından ilk kez ayakta poz vermesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Paylaşılan fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, hayranları usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.