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Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! ''Delikanlı olduğum için...''

26.01.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle Habertürk'teki görevinden ayrılan ve şimdilerde YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, Pena YouTube kanalına bilinmeyenlerini anlattı.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! ''Delikanlı olduğum için...''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, Pena YouTube kanalında Ekşi sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı ''Beni ne kadar abartıyorsunuz! Her yer meme zaten!'' yorumuyla şaşırtan Sarıoğlu, bu defa ''Lezbiyen misin?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

''BANA ULAŞMAK BİRAZ ZOR''

Hande Sarıoğlu, kendisine yöneltilen ''Evlenmeyi ve çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? Sanki hiç erkeklerle birliktelik yaşamamış gibisiniz. Bazı kişiler lezbiyen olduğunuzu bile iddia ediyor'' yorumuna şu yanıtı verdi:

Bana ulaşmak biraz zor. Flörtler, mesajlaşmalar hiç bana kalıbımda yok. Biriyle tanışıp etkilenmemin bir hikayesi olmalı. Ortalarda kimseyle dolaşmadığım, delikanlı ve kadın gibi kadın olduğum için, bir de hiç kimselerle bir yerlerde haberim çıkmadığı için lezbiyen olduğumu düşünüyorsunuz. Düşünün yani... Ama erkek seviyorum arkadaşlar! Sadece şu anda ilişki düşünmüyorum.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! ''Delikanlı olduğum için...''

13 YILLIK AŞK

Hande Sarıoğlu, geçmişte 13 yıllık bir ilişki yaşadığını ve eski sevgilisinin şu anda evli olduğunu da sözlerine ekledi.

''SEVİŞMEK VAROLUŞ SEBEBİMİZ''

Türkiye'nin en büyük sorununun cinsellik olduğunu belirten Sarıoğlu, ''Arkadaşlar, siyaset, kültür, sanat olabilecek bütün sektörlerde en büyük sorun seks. Bunu aşamadığımız için ilerleyemiyoruz. Bir de şöyle bir şey var: Sevişmek, varoluş sebebimiz. Senin 'meme' diye abarttığın şey, doğduğunda beslendiğin yerdi. Sen bunu emerek büyüyorsun oğlum! Ben mi bu kadar basitleştiriyorum bu konuyu, ben mi yanlış düşünüyorum, anlamıyorum. Ne kadar abartıyorsunuz ya!'' ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! ''Delikanlı olduğum için...''

''O KADAR MI YOKLUKTASINIZ YA!''

Hande Sarıoğlu, ''Hande Hanım bize müstesna ayaklarınızı gösterir misiniz?'' diyen bir sözlük yazarına ise ''Benim ayaklarım 41 numara ayol. 41 numaraya ayağa bile hallendiniz ya tüh size! O kadar mı yokluktasınız ya!'' yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu'ndan lezbiyenlik itirafı! ''Delikanlı olduğum için...''


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