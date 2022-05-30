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Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan taytlı poz! "İstanbul'daki sıcaklığın sebebi sensin"

30.05.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında yer almaya devam ediyor. Her paylaşımıyla olay yaratan Hande Sarıoğlu, en son çorap muhabbetiyle gündeme gelerek sosyal medyada adeta olay yaratmıştı. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yeni bir pozunu paylaşan güzel sunucu, taytlı pozuyla adeta olay yarattı.

Hande Sarıoğlu'ndan olay yaratan taytlı poz! "İstanbul'daki sıcaklığın sebebi sensin"

Her paylaşımıyla adeta sosyal medyanın diline düşen Hande Sarıoğlu, son paylaşımıyla yine dikkat çeken isim oldu. Geçtiğimiz haftalarda çorap muhabbetiyle gündeme gelen güzel sonucu, son olarak yaptığı taytlı paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti. Hande Sarıoğlu'nun pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı Youtube yayınında Hande Sarıoğlu'nun külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim çoraplarını hediye etmişti.

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Hande Sarıoğlu kendisine çoraplarıyla ilgili gelen yorumlara şaşırıp bir bölümü daha bu konu üzerine çekmişti. Bu sefer file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti. Hande Sarıoğlu bir önceki yayında ince çorabı kazanan kişiyi de yayına alarak "Seni daha çok titreteceğim" diyerek programa damga vurmuştu.

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TAYTLI POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Son olarak Instagram hesabından yeni bir pozunu paylaşan Hande Sarıoğlu yine güzelliğiyle olay yarattı. Göbeği açık kombini ve taytıyla objektif karşısına geçen Hande Sarıoğlu, paylaşımıyla olay yarattı.

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Takipçilerinden bazıları bu paylaşıma sessiz kalamadı ve ilginç yorumlarda bulundu. "İstanbul'daki sıcaklığın sebebi sensin" ve "Doğayla birleşince inanılmaz güzelsin" gibi yorumlarda bulunan takipçiler, fotoğrafa beğeni yağdırdı.

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