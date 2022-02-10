Hande Sarıoğlu Survivor Ezgi Avcı'nın son halini paylaştı

Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Ezgi Avcı, Nemanja Djurisic kısa sürede boşanmıştı. Sunuculuk yapan eski yarışması kendisi gibi sunucu olan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu ile buluştu.

Ezgi Avcı ile buluşan Hande Sarıoğlu birlikte pozlarını paylaştı. Survivor yarışmasından sonra cesur paylaşımlar yapan Avcı'nın son hali beğeni topladı.

Çoğu kadın yarışmacının değişimine rağmen tarzını ve görüntüsünü çok da değiştirmeyen Ezgi Avcı'ya hayranları "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

