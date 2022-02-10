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Hande Sarıoğlu Survivor Ezgi Avcı'nın son halini paylaştı

10.02.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Ezgi Avcı uzun süredir ortalıkta görünmüyordu. Ezgi Avcı ile buluşan Hande Sarıoğlu birlikte pozlarını paylaştı. İşte Survivor'ın öne çıkan isimlerinden Ezgi Avcı'nın son hali...

Hande Sarıoğlu Survivor Ezgi Avcı'nın son halini paylaştı

Survivor yarışması ile yıldızı parlayan Ezgi Avcı, Nemanja Djurisic kısa sürede boşanmıştı. Sunuculuk yapan eski yarışması kendisi gibi sunucu olan ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu ile buluştu.

Ezgi Avcı ile buluşan Hande Sarıoğlu birlikte pozlarını paylaştı. Survivor yarışmasından sonra cesur paylaşımlar yapan Avcı'nın son hali beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Çoğu kadın yarışmacının değişimine rağmen tarzını ve görüntüsünü çok da değiştirmeyen Ezgi Avcı'ya hayranları "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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Ezgi Avcı
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