Hande Yener 51 yaşında nasıl bu kadar fit? Etten uzaklaştı, sebze ve...

Hande Yener, Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, fit görünümünü yogaya borçlu olduğunu söyledi.

Enerjisinin sırrını da açıklayan Hande Yener "Kan dolaşımını inanılmaz önemsiyorum kan dolaşımından sonra enerjim çok artıyor özel Medikal masaj alıyorum, spazm kasları açıyor blokajlarını açıyor" dedi.

"Minimal bir spor yapıyorum" diyen Hande Yener şunları söyledi:

"Fit kalmak için spor da yapıyorum. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7 - 8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum."

Hande Yener etten uzaklaştığını söyleyerek eksikliğini hissetmediğini de söyledi.

Sevgilisi ve prodüktörü Misha'dan bahseden Yener, "Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" ifadelerini kullandı.