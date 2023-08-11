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Hande Yener'e Temel Reis benzetmesi! Photoshopu abarttı, sosyal medyanın diline düştü! "Öğrensen mi artık?

11.08.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz döneminde yoğun sahne programına sahip ünlülerden biri olan Hande Yener, son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Photoshopu abartan ünlü sanatçıya 'Temel Reis' yorumları yapıldı.

Hande Yener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Bodrum'da sahne alan Yener, sahne pozlarını paylaştı. Ünlü sanatçı fotoğraflarıyla alay konusu oldu. Birçok kullanıcıdan abartı photoshop yapan Yener'e 'Hiç mi görmedin paylaşırken?' yorumunda bulundu.

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Hande Yener sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında üst sıralarda yer alıyor.

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Bodrum'da sahne alan Yener, konserinden bazı fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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Fotoğraflarında photoshop kullanan ünlü sanatçı, son paylaşımında uygulamanın azizliğine uğradı.

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"YERLİ TEMEL REİS"

Paylaşımına photoshop yapan Yener, kolunu yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

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Birçok kullanıcı bu durumla alay ederken bir kesim de kasıtlı yapıldığını iddia etti.

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Paylaşımları gören kullanıcılardan ' Yerli Temel Reis', 'Hiç mi görmediniz bunu paylaşırken?', 'Temel Reis'i unutmuştum hatırlattı sağolsun' gibi yorumlar yaptılar.

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