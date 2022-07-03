Hande Yener, Karamürsel'de konser verdi

KOCAELİ (AA) - Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Hande Yener sahneye çıktı.

Karamürsel Kordon'da sahne alan Yener, çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde sevilen parçalarını seslendirdi.

Konser alanını dolduran dinleyiciler, Yener'in şarkılarına eşlik etti.



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