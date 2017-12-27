MAGAZİN

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 07:51 | Son Güncelleme 15 saat önce

Şarkıcı Hande Yener ile Seren Serengil arasında sosyal medya hesapları üzerinden sert bir tartışma yaşandı. İki ünlü isim de birbirlerine hayli sert ithamlarla yüklendi. Tartışmanın fitilini Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına, inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi yaktı.

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.

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Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...

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Ardından da Hande Yener, yine Seren Serengil'in müstehcen bir fotoğrafını yayınladı.

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SERENGİL'DEN 'UYUŞTURUCU' İDDİALI CEVAP

Yener'in paylaşımlarına bu kez Serengil hayli sert ithamlarla cevap verdi. İnstagram sayfasından bir video paylaşan Serengil, "Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" dedi.

Serengil videosunda şunları söyledi: "Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."

ATIŞMA SÜRÜYOR

Serengil bu videonun ardından da, Yener'in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.

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Hande Yener ise Serengil'in eski bir röportajında yer alan '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklamasını paylaştı.

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Hande Yener bu davranışından sonra Twitter'da Trend Topic oldu.

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Hande Yener seren serengil hande yener kavga

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
hahahahaha yiyin birbirinizi.. izlemesi güzel oluyor :DDDD
onlarinda istedigi bu zaten. danişikli dövüş ve popularizmde ayakta durma yeni iş teklifleri gündem olmak.
Bir kadına zarar diğer bir kadından geliyor ne acı ve âcizce bir davranış. sanki sen uyuşturucu kullanmadin veya çıplak poz vermedin, diğnine küfreden müslüman olsa.
çok güzel şeyler bunlar ülke normale dönüyor
KÖRLER SAĞIRLAR BİRBİRİNİ AĞIRLAR ...
Bunlar neyin kafasını yasıyor anlamadım gitti Sizin ne ayar oldugunuz Biz Türk halkı çok iyi biliyor Rezilikte Al birini vur diyerini Hande senmi çok düzgünsün ? A yoksa Seren senmi? İzlensin diye nerdeyse RTÜK izin verse Porno gibi klip cevirmeye hazır hande Ünlü olmak için Babasının ünü ile her dalda oynayıp babasını kahrından öldüren biri tabi ünlü olmak için her seyi deniyen Seren
BUNLAR SANATÇIYSA NEŞET ERTAŞ NEYDİ ACABA
dinime küfreden müslüman olsa dedikleri bu olsa gerek. al birini vur ötekine
al birini vur ötekine
Türkiyede kendini elit olarak gören, bir kesim tarafından sanatçı diye tabir edilen zavallı insanların kendilerini ifşasıdır...
seren de eskiden süper bir kadınmış...
Bunlar ne böyle. Bu dünya bunlara cennet. Bu kadarda olmaz. Her şeyin bir ciddiyeti var.
bende günlerce MTV ye niye bu kadar vergi zammı geldi diye düşünüyordum.
AÇ KALDILAR DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPMAYA KARAR VERDİLER... REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ AMA REKLAMI VERİRKEN SANSÜRLEMESENİZ DAHA İYİ OLUR GİŞE REKORLARI KIRARSINIZ... :))))) :)))
ikiside birbirinden felaket birbirlerinin kirli camasirlarini seriyolar ortaliga
SANATCI DEDİNMİ YERİNE GÖRE HEM AĞLATACAK HEM GÜLDÜRECEK,SADRİ ALIŞIK,METİN AKPINAR GİBİ,MESELA EROL GÜNAYDIN HIRSIZ POLİS DİZİSİNDE KONUŞAMAYAN BİRİNİ OYNAMIŞTI MİMİKLERİNLE VE GÖZLERİNLE KONUŞUYORDU SANATCI İŞTE BUNLAR YOKSA BACAK AÇMAYLA ,ZENGİN SEVGİLİ BULMAYLA OLUNMUYOR.
Siz atışın bizler çok memnunuz bu durumdan :)
Benbunlardan birsey anlamadim sozde sanatcilar bence bunlar sanatci olamazlar bunlar nekadar iyrenc insanlar ki kendi açıklarını kendileri çıkar iyi bence devletimiz bunları sorgulamayı lazim
REKLAMLAR...
Ortama Uyum Sağlıyor.. Ne İŞ se Reklamı Acaba :)
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